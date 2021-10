Lormont Salle Castelldefels - à côté du point d'accueil des participants de la collecte Gironde, Lormont Vanessa Balci, artiste plastiqueuse. Salle Castelldefels – à côté du point d’accueil des participants de la collecte Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Vanessa Balci s’est réinventée « ART’iviste Plastiqueuse », créatrice d’une esthétique à partir de déchets plastiques rejetés en mer. Ni taillés, ni modifiés, elle les utilise comme elle les trouve pour composer des mosaïques pop et lumineuses, questionnant la nature de l’homme, son rapport à la nature et à ce qu’il y fait.

Accès libre.

