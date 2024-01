VANDOJAM présente SYMMETRIC // La Petite Halle La Petite Halle Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La Vandojam présente Symmetric.

Qu’est-ce que la Vandojam ?

C’est une célèbre session animée par des artistes de Vandoren, créée depuis 20 ans pour rassembler tous les amoureux du jazz !

Le projet Symmetric est le fruit de la rencontre entre le saxophoniste Baptiste Herbin et le trompettiste Nicolas Gardel, deux protagonistes de la scène jazz française et internationale où sont mélangées leurs diverses influences ! Rejoints par le pianiste Laurent Coulondre et le batteur Yoann Serra cette rencontre se place sous le signe d’un lyrisme décomplexé où les quatre virtuoses expriment pleinement leurs personnalités !

Avec :

Baptiste Herbin : saxophones

Nicolas Gardel : trompette

Laurent Coulondre : claviers

Yoann Serra : batterie

Entrée libre !

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

