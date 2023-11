Bernie Bonvoisin SALLE DES FETES, 18 novembre 2023, VANDOEUVRE LES NANCY.

Bernie Bonvoisin SALLE DES FETES. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Gratuit pour les moins de 16 an(s) « Odi Et Amo » est un album de chansons gorgées de blues et de country. Neuf mois après le douzième album de Trust, Bernie Bonvoisin infatigable auteur, toujours porteur d’une saine colère livre son cinquième album solo. S’il montre du doigt sans relâche le cynisme ambiant, le manque d’empathie ou la solidarité absente, il se livre également avec pudeur sur son enfance et nous raconte – pour la première fois sur un piano/voix – la très belle histoire d’amour vécue par ses parents. Les mots restent durs « Parce que la vie est dure », la voix se fait plus intime, la sincérité éclate à chaque phrase et font de Bernie Bonvoisin un témoin indispensable de notre société passée, présente et future où l’Être sera toujours plus fort que l’Avoir. Bernie Bonvoisin Bernie Bonvoisin

Votre billet est ici

SALLE DES FETES VANDOEUVRE LES NANCY 7, Rue de Parme Meurthe-et-Moselle

16.8

EUR16.8.

Votre billet est ici