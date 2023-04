DANSE – VANIA VANEAU – NEBULA Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

DANSE – VANIA VANEAU – NEBULA, 30 mai 2023, Vandœuvre-lès-Nancy . Vandœuvre-lès-Nancy ,Meurthe-et-Moselle , DANSE – VANIA VANEAU – NEBULA Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-05-30 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-30 Vandœuvre-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle . Vania Vaneau : « Nebula »

DANSE / CÉRÉMONIE / CARBONE

Dans cet objet chorégraphique magnétique, Vania Vaneau invente une forme de rituel magique qui se situe dans un monde où le carbone occupe une place centrale. +33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/nebula Laura Degroote – Collectif les Flous Furieux

