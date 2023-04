SPECTACLE CAROL ROBINSON + L’ARCHIPEL NOCTURNE — THE WEATHER PIECES 3 Rue de Parme, 20 mai 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Fascinante interprète de la musique d’Éliane Radigue, Giacinto Scelsi, Luigi Nono, Morton Feldman ou Phill Niblock, Carol Robinson développe depuis des années sa propre écriture avec un intérêt marqué pour le dialogue entre instruments acoustiques et électroniques. L’Archipel Nocturne, ensemble créé par Louis-Michel Marion, l’a invitée à écrire une pièce nouvelle et lui transmettre trois autres pièces précédemment créées. Toutes appartiennent à un cycle intitulé The Weather Pieces inspirées par nos perceptions des phénomènes météorologiques. Par leur imprévisibilité, ils nous amènent, parfois pacifiquement, parfois avec violence, à interroger notre rapport à la nature. Pour en donner une traduction musicale, Carol Robinson convoque aussi bien la spatialisation du son que des processus aléatoires avec l’ambition d’atteindre l’expression d’une énergie pure. Blanc de neige, spécifiquement écrite pour l’Archipel Nocturne, convoquera bourrasques cristallines, frottements de crins, nuées de flocons, timbres colorés et granulaires, morsure du froid, scintillements électriques et souffles profonds.

Dans le cadre de Musique Action #39, festival de création sonore.. Tout public

Samedi 2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 . 22 EUR.

3 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Fascinating interpreter of the music of Éliane Radigue, Giacinto Scelsi, Luigi Nono, Morton Feldman or Phill Niblock, Carol Robinson has been developing her own writing for years with a marked interest in the dialogue between acoustic and electronic instruments. L’Archipel Nocturne, an ensemble created by Louis-Michel Marion, invited her to write a new piece and to transmit three other pieces previously created. All of them belong to a cycle entitled The Weather Pieces inspired by our perceptions of meteorological phenomena. Through their unpredictability, they lead us, sometimes peacefully, sometimes violently, to question our relationship with nature. In order to translate this into music, Carol Robinson uses both the spatialization of sound and random processes with the ambition of achieving the expression of pure energy. Blanc de neige, specifically written for Archipel Nocturne, will summon crystalline gusts of wind, rubbing of hair, clouds of flakes, colored and granular timbres, bite of the cold, electric sparkles and deep breaths.

As part of Musique Action #39, a sound creation festival.

Intérprete fascinante de la música de Éliane Radigue, Giacinto Scelsi, Luigi Nono, Morton Feldman y Phill Niblock, Carol Robinson lleva años desarrollando su propia escritura, con un marcado interés por el diálogo entre instrumentos acústicos y electrónicos. L’Archipel Nocturne, conjunto creado por Louis-Michel Marion, la invitó a escribir una nueva pieza y a transmitir otras tres creadas previamente. Todas ellas pertenecen a un ciclo titulado The Weather Pieces, inspirado en nuestra percepción de los fenómenos meteorológicos. A través de su imprevisibilidad, nos llevan, a veces pacíficamente, a veces violentamente, a cuestionar nuestra relación con la naturaleza. Para plasmarlo en música, Carol Robinson recurre tanto a la espacialización del sonido como a procesos aleatorios con la ambición de lograr una expresión de pura energía. Blanc de neige, escrita específicamente para Archipel Nocturne, convocará ráfagas cristalinas, roces de cabellos, nubes de copos, timbres coloreados y granulares, la mordedura del frío, destellos eléctricos y respiraciones profundas.

En el marco de Musique Action #39, festival de creación sonora.

Carol Robinson ist eine faszinierende Interpretin der Musik von Éliane Radigue, Giacinto Scelsi, Luigi Nono, Morton Feldman oder Phill Niblock. Seit Jahren entwickelt sie ihre eigene Komposition mit einem starken Interesse am Dialog zwischen akustischen und elektronischen Instrumenten. L’Archipel Nocturne, ein von Louis-Michel Marion gegründetes Ensemble, lud sie ein, ein neues Stück zu schreiben und ihr drei andere, zuvor entstandene Stücke zu übermitteln. Sie gehören alle zu einem Zyklus mit dem Titel The Weather Pieces, der von unserer Wahrnehmung von Wetterphänomenen inspiriert ist. Durch ihre Unvorhersehbarkeit bringen sie uns dazu, unsere Beziehung zur Natur zu hinterfragen, manchmal auf friedliche, manchmal auf gewalttätige Weise. Um sie musikalisch umzusetzen, verwendet Carol Robinson sowohl räumliche Klänge als auch Zufallsprozesse mit dem Ziel, reine Energie zum Ausdruck zu bringen. Das speziell für Archipel Nocturne geschriebene Stück Blanc de neige (Schneeweiß) wird kristalline Windstöße, reibende Haare, Flockenschwärme, farbige und körnige Klangfarben, Kältebisse, elektrisches Glitzern und tiefe Atemzüge beinhalten.

Im Rahmen von Musique Action #39, einem Festival für Klangkreation.

