CONCERT ANNE-JULIE ROLLET + POUF POUF PANTOUFLE — 88.POUF MHZ 3 Rue de Parme, 17 mai 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Derrière le nom de Pouf Pouf Pantoufle se dissimule un collectif d’improvisateurs nancéiens, issus de l’École des Musiques de Lillebonne, qui expérimente différentes matières et textures sonores en mêlant acoustique et électronique. Pour cette création au CCAM, ils rencontrent l’artiste Anne-Julie Rollet qui explore le champ de la musique électroacoustique en captant, détournant et manipulant la matière sonore, pour construire des univers singuliers.

Entrée libre sur réservation.. Tout public

Mercredi 2023-05-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-17 . 0 EUR.

3 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Behind the name Pouf Pouf Pantoufle is a collective of improvisers from Nancy, from the Lillebonne School of Music, who experiment with different sound materials and textures by mixing acoustics and electronics. For this creation at the CCAM, they meet the artist Anne-Julie Rollet who explores the field of electroacoustic music by capturing, diverting and manipulating the sound matter, to build singular universes.

Free entrance upon reservation.

Tras el nombre de Pouf Pouf Pantoufle se esconde un colectivo de improvisadores de Nancy, salidos de la Escuela Superior de Música de Lillebonne, que experimentan con diferentes materiales y texturas sonoras mezclando acústica y electrónica. Para esta creación en el CCAM, se reúnen con la artista Anne-Julie Rollet, que explora el campo de la música electroacústica captando, desviando y manipulando la materia sonora para construir universos singulares.

Entrada gratuita previa reserva.

Hinter dem Namen Pouf Pouf Pantoufle verbirgt sich ein Kollektiv von Improvisationskünstlern aus Nancy, die aus der École des Musiques de Lillebonne hervorgegangen sind und mit verschiedenen Klangmaterialien und -texturen experimentieren, indem sie Akustik und Elektronik miteinander verbinden. Für diese Uraufführung im CCAM treffen sie auf die Künstlerin Anne-Julie Rollet, die das Feld der elektroakustischen Musik erkundet, indem sie Klangmaterial aufnimmt, verfremdet und manipuliert, um einzigartige Universen zu erschaffen.

Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

