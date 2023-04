MUSIQUE ACTION #39 – FESTIVAL DE CRÉATION SONORE Esplanade Jack ralite, 15 mai 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Musique Action #39 – Festival de création sonore

CRÉATION SONORE / IMMERSION / INOUÏ

Nous retrouvons le festival Musique Action pour sa 39e édition. Il s’agira bien sûr de création sonore, avec des formes de concerts immersives, des expériences inouïes, des émotions partagées, des présences féminines et une convivialité à nulle autre pareille.. Tout public

Vendredi 2023-05-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 23:00:00. 22 EUR.

Esplanade Jack ralite Rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Musique Action #39 ? Festival of sound creation

SOUND CREATION / IMMERSION / UNHEARD OF

We are back with the Musique Action festival for its 39th edition. It will of course be about sound creation, with immersive concert forms, unheard of experiences, shared emotions, feminine presences and a conviviality like no other.

Musique Action #39 ? Festival de creación sonora

CREACIÓN SONORA / INMERSIÓN / INÉDITO

Volvemos con el festival Musique Action en su 39ª edición. Será, por supuesto, sobre la creación sonora, con formas de concierto inmersivas, experiencias inéditas, emociones compartidas, presencias femeninas y una convivencia sin igual.

Music Action #39 ? Festival der Klangkreation

KLANGSCHÖPFUNG / IMMERSION / UNERHÖRT

Wir treffen uns mit dem Festival Musique Action zu seiner 39. Es wird natürlich um Klangkreation gehen, mit immersiven Konzertformen, unerhörten Erfahrungen, geteilten Emotionen, weiblicher Präsenz und einer Geselligkeit, die mit nichts zu vergleichen ist.

