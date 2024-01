CONCERT FOLK – LIZZIE Vandœuvre-lès-Nancy, vendredi 26 janvier 2024.

CONCERT FOLK – LIZZIE Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

De rive en rive, de falaises en déserts, Lizzie écrit des chansons comme on fait un voyage sur les chemins de l’intime. Chopin et le piano ont été ses premières amours musicales. Ado, elle s’est rêvée un temps rockeuse aux allures d’Alice Cooper mais les voix de Barbara, Lhasa et Joan Baez ont résonné si fort que la chanson et la musique folk sont devenues ses véritables terrains de jeu. Elle adopte la guitare comme compagne de chanson..

Puis un jour, un beau jour, le Fado jeta l’ancre dans sa vie. Lizzie se lance dans des études de Portugais qui l’emmènent à Lisbonne, là où cet art poétique et musical règne en maître. Il devient une sorte de guide, de maître à chanter, il change sa vie, sa musique et son chant.

« Navigante » est le premier disque de Lizzie sorti en 2015. Elle y dévoile une chanson française aux couleurs chaudes de la folk et de la « saudade », mélange de nostalgie, de mélancolie et de plaisir.

Aujourd’hui, Lizzie prépare un 2ème album de ses propres chansons, toujours principalement en français avec des échappées lusophones, à la fois à guitare et au

piano.

Lizzie navigue au fil de ses sentiments, sur des océans incertains…au bord des falaises, entre envie, rêve et poésie. À chaque chanson elle chavire.

Mais elle chavire avec plaisir.

Réservations MJC Étoile :

03 83 55 53 35 | contact@mjc-etoile.orgTout public

14 EUR.

14 rue d’Amsterdam

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@mjc-etoile.org



