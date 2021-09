Vandœuvre-lès-Nancy Parc des Sports à Vandoeuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy VANDOEUVRE IN GAME Parc des Sports à Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

VANDOEUVRE IN GAME
du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Parc des Sports à Vandoeuvre-lès-Nancy

Vandoeuvre in Game, c’est le festival gaming et geek de la rentrée ! L’occasion de tester des jeux vidéos, participer à des tournois ou concours de cosplay, rencontrer les exposants et invités sur place, profiter des animations et spectacles… **Au Programme du Salon** **> Un Salon du Jeu Video** Du rétro gaming aux bornes arcades en passant par un espace de réalité virtuelle. **> Un tournoi e-sport** Compétitions de jeux vidéos, composées de plusieurs étapes sur les jeux Fifa, Mario Kart, Smash Bros, et bien d’autres encore ! **> Un concours de Cosplay** Vous connaissez ce loisir qui consiste à revêtir un costume pour ressembler à des personnages virtuels, en particulier à des personnages de mangas. 4 juges seront présents pour départager les participants. **> Des ateliers** Artistiques ou de création : baguettes, armures… > Des animations et spectacles : Combats de sabre laser, animations de drones… **> Des rencontres** Avec des YouTubeurs de renom, des conférences sont également organisées, présence d’exposants… [https://www.vandoeuvreingame.fr/](https://www.vandoeuvreingame.fr/)

3€ la journée, 5€ le weekend

C’est LE salon Geek et Gaming de la rentrée, avec de nombreuses animations : cosplay, réalité virtuelle, drônes, combats de sabre laser, spectacle ironman, youtubeurs de renom, tournoi e-sport… Parc des Sports à Vandoeuvre-lès-Nancy 3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T19:00:00

