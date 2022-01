VANDERFAYFL Galerie Victor Orly Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vanderfayfl trio chansons yiddish Vanderfayfl vous emmène en voyage à travers des chansons yiddish qui vous feront rencontrer des personnages singuliers, des paysages rêvés, des histoires d’amours déçues d’époques lointaines et des contemplations aux couleurs du soir tombant. Le nom de Vanderfayfl, qui signifie « flûte vagabonde » provient du titre d’un poème d’Avrom Sutzkever qui porte notre regard sur la beauté de la nature tout autant que sur les questionnements de l’existence humaine. La voix du chanteur-narrateur se marie aux mélodies rieuses, tristes ou langoureuses de la clarinette et aux harmonies, tantôt lumineuses et tantôt mélancoliques, de l’accordéon. Le programme de ce trio est constitué de chansons yiddish traditionnelles et plus modernes, ainsi que de musique instrumentale klezmer, les deux répertoires étant étroitement liés. chant, accordéon, piano : Hansi Weissker accordéon : Macha Selbach clarinette : Léa Platini Galerie Victor Orly 39 Rue Paradis, 13001 Marseille. Prix : 15€ Parking place général de Gaulle. Possibilité de covoiturage. Réservation : 06.14.31.59.55

