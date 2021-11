Marseille Galerie Victor Orly Bouches-du-Rhône, Marseille VANDERFAYFL Galerie Victor Orly Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

concert exceptionnel, récital de musique klezmer par le trio vanderfayfl (flûte vagabonde). Le trio Vanderfayfl vous emmène en voyage à travers des chansons yiddish qui vous feront rencontrer des personnages singuliers, des paysages rêvés, des histoires d’amours déçus d’époques lointaines et des contemplations aux couleurs du soir tombant. Entre chansons yiddish de tous temps et mélodies klezmer traditionnelles, les voix mêlées du chanteur-narrateur, de la clarinette et de l’accordéon vous mènent sur les traces de la flûte vagabonde… chant, accordéon, piano : Hansi Weissker accordéon : Macha Selbach clarinette : Léa Platini Lieu du concert: galerie Victor Orly 39 rue Paradis, 13001 Marseille Récital 15e Réservation par SMS (06.14.31.59.55) Possibilité de covoiturage.

