Fête de l’agriculture nivernaise Vandenesse, 9 septembre 2023, .

Fête de l’agriculture nivernaise Samedi 9 septembre, 10h00 Vandenesse

A cette occasion, les délégués MSA vont proposé aux visiteurs, petits et grands, de tester leur culture générale “agricole” via le jeu “Les 5 petites graines” et de tenter leur chance pour le tirage au sort !

Vandenesse 58290 58290 Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:30:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:30:00+02:00

Fête agriculture JA58

MSAB