Pick & Bow Vandelainville Vandelainville, samedi 27 janvier 2024.

Pick & Bow Concert de musique irlandaise Samedi 27 janvier, 20h30 Vandelainville Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:30:00+01:00

Pick & Bow : duo français de musique traditionnelle d’Irlande et de ses proches cousines, bretonnes, écossaises, nord-américaines.

Composé d’instruments acoustiques, le duo porte un regard neuf sur ces musiques traditionnelles, tantôt swing, tantôt danse, tantôt notes suspendues …

Pick & Bow met un soin particulier à peaufiner des arrangements fins et variés sur des mélodies instrumentales, et partage aussi une partie de cette culture celtique, avec ses petites et grandes histoires racontées au travers de chants traditionnels.

Clémence Ricochon : violon, chant

Thomas Blaise : guitare, bouzouki

Participation libre – Nombre de place limité >> réservation recommandée au 06 66 10 12 40

Vandelainville 8 Impasse de l’Église, 54890 Vandelainville Vandelainville 54890 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 10 12 40 »}]

Pick & Bow concert