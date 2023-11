Beaujolais Nouveau VandB Bayeux, 16 novembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Venez découvrir et déguster la nouvelle cuvée, autour d’une planche de fromage et de charcuterie..

2023-11-16 18:00:00 fin : 2023-11-16 21:00:00. .

VandB avenue Yves Dubois de la Cotardière

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Come discover and taste the new cuvée, with a cheese and charcuterie board.

Venga a descubrir y degustar la nueva cuvée, con una tabla de quesos y embutidos.

Entdecken und verkosten Sie den neuen Jahrgang bei einem Käse- und Wurstbrett.

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité