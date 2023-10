Soirée Oktoberfest au VandB VandB Bayeux, 13 octobre 2023, Bayeux.

Concert, bière Okto à la pression, une soirée dans l’ambiance de l’oktoberfest vous attend. Des animation comme le concours de porter de chope et la percée du fut sont au programme. ..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. .

VandB avenue Yves Dubois de la Cotardière

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Concert, Okto beer on draught, an evening of Oktoberfest atmosphere awaits you. Activities such as a mug-carrying contest and a keg breakthrough are also on the program.

Concierto, cerveza Okto de barril, le espera una noche de ambiente Oktoberfest. El programa también incluye actividades como un concurso de portar jarras y otro de romper barriles.

Konzert, Okto-Bier vom Fass, ein Abend in der Atmosphäre des Oktoberfests erwartet Sie. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Wettbewerb im Bierkrugtragen und ein Fassanstich.

