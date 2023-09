SOIREE OKTOBERFEST ET CONCERT AU VANDB BAYEUX VandB Bayeux Bayeux, 19 octobre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

L’Oktoberfest c’est le rendez vous annuel de la fête de la bière munichoise ! Avec un concert des Lads in the kitchen pour une ambiance de feu. On vous proposera évidemment de la bière allemande, mais aussi des Bretzels et des surprises. concours de porter de chope et percée du fut !.

2023-10-19 18:00:00 fin : 2023-10-19 22:00:00. .

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Oktoberfest is Munich’s annual beer festival! With a concert by Lads in the Kitchen, the atmosphere is sure to be on fire. Of course, you’ll be offered German beer, but also pretzels and surprises, such as a mug-carrying contest and a barrel breakthrough!

Oktoberfest es la fiesta anual de la cerveza de Múnich Con un concierto de Lads in the kitchen, la diversión está asegurada. Habrá cerveza alemana, por supuesto, además de pretzels y sorpresas, como un concurso de portar jarras y una ceremonia de rotura de barriles

Das Oktoberfest ist das jährliche Rendezvous mit dem Münchner Oktoberfest! Mit einem Konzert der Lads in the kitchen für eine feurige Stimmung. Wir bieten Ihnen natürlich deutsches Bier, aber auch Brezen und Überraschungen. Krugträgerwettbewerb und Fassanstich!

