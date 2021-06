Vancouver Folk Music Festival Folk Music Festival | Vancouver, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Vancouver.

Événement majeur sur le circuit mondial de la musique folk, le **Vancouver Folk Music Festival** met au défi le public d’élargir sa compréhension et son appréciation de ce que le «folk» peut signifier dans un contexte mondial. Le Festival propose plus de 70 heures de musique sur huit scènes extérieures – trois soirées de concerts sur la scène principale et deux journées complètes de spectacles dans tout le parc. Le Festival comprend également une zone de restauration de vingt vendeurs, un marché d’artisanat, une scène et une zone d’activités dédiées aux petits et à leurs familles, et le Village communautaire du Festival où les organisations et les entreprises locales de développement communautaire sont représentées. Informations complètes sur [https://thefestival.bc.ca/](https://thefestival.bc.ca/)

Festival de musique en plein air, situé au Jericho Beach Park, à l’ouest de Vancouver.

