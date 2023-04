MONUMENT DU MOIS AVEC LE PERCHE SARTOIS Vancé Catégories d’Évènement: Sarthe

Vancé

MONUMENT DU MOIS AVEC LE PERCHE SARTOIS, 13 septembre 2023, Vancé. Organisé par la Mairie de Vancé avec le Perche sarthois.

2023-09-13 à ; fin : 2023-10-15 . . Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire



Organized by the City of Vancé with the Perche sarthois Organizado por el Ayuntamiento de Vancé con el Perche sarthois Organisiert vom Rathaus von Vancé mit dem Perche sarthois Mise à jour le 2023-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Vancé Autres Adresse Ville Vancé Departement Sarthe Lieu Ville Vancé

Vancé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vance/

MONUMENT DU MOIS AVEC LE PERCHE SARTOIS 2023-09-13 was last modified: by MONUMENT DU MOIS AVEC LE PERCHE SARTOIS 13 septembre 2023 Vancé

Vancé Sarthe