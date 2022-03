Van Gogh : Un destin mythique Saint-Malo, 24 mars 2022, Saint-Malo.

Conférence proposée par l’Académie malouine d’arts plastiques par Marie-Claude Boulard Payeur.

Van Gogh est un peintre qui fut méconnu en son temps et célébré en héros sitôt après sa mort. Cette sacralisation de l’artiste est un écran qui masque en partie la singularité de l’oeuvre ; l’analyse conjointe de quelques tableaux et évènements de sa vie nous permettra de mieux comprendre sa démarche et de retrouver malgré le mythe, l’homme érudit, conscient, construisant avec lucidité son oeuvre. La légende du génie fou ne doit plus occulter la force et la nouveauté d’une peinture qui ouvre la voie de la modernité comme celle de Cézanne ou de Gauguin.

Sur réservation.

