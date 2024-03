Van Gogh The Immersive Experience Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Van Gogh The Immersive Experience Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Plonge dans les chefs-d’œuvre de l’artiste avec un show numérique à 360 degrés grâce à la dernière technologie 4K.

Van Gogh The Immersive Experience est une exposition sur l’un des plus grands artistes de tous les temps qui a conquis plus de 5 millions de personnes à travers le monde. Dans la continuité de cette tournée triomphante, l’exposition immersive pose ses valises dans le sud de la France, véritable symbole dans la vie et l’œuvre de Van Gogh.



Qui n’a jamais rêvé de plonger dans une peinture ? Prépare-toi à vivre un voyage inoubliable dans l’univers de Van Gogh, l’un des grands génies de la peinture du XIXe siècle. Pars à la découverte de sa vie, son œuvre et ses secrets grâce à des projections numériques à 360 degrés, une expérience en réalité virtuelle unique en son genre ainsi qu’un spectacle son et lumière absolument mémorable.



Organisée par Exhibition Hub, cette expérience hypnotisante a déjà conquis le monde entier dans plus d’une trentaine de villes. Laisse-toi envoûter par les œuvres qui t’entourent et pénètre dans une nouvelle réalité celle créée par les pinceaux de Van Gogh. Rejoins la liste d’attente maintenant pour Van Gogh The Experience à Marseille !



Durée la visite dure 1h15 environ 13.9 13.9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-07-18

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Van Gogh The Immersive Experience Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-12 par Ville de Marseille