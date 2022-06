Van Fritzmool [hard rock voisine], 2 juin 2022, .

Van Fritzmool [hard rock voisine]

2022-06-02 21:30:00 – 2022-06-02

Dignes héritiers du Rock i3, Van Fritzmool défriche avec véhémence les chemins parsemés de bûches qui mènent au Hard Rock Voisine. Non contents d’être recommandés par le syndicat d’initiative des professionnels de santé bucco-dentaire et l’amicale de la boule périgourdine, ce groupe aux influences champêtres et printanières pourfend des yeux jusqu’aux oreilles les mélomanes qui viendraient les écouter par inadvertance.

Mesdames et messieurs, prochainement près de chez vous, Van Fritzmool à volonté !

