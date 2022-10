Vampire Night – Halloween au Circus Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes la tombée de la plus effrayante nuit de l’année, le circus se transformera en cimetière des enfers. Créatures démoniaques, aiguisez vos canines car le sang coulera à flot lors de cette longue soirée rythmée par le son des tambours des abimes.

__ 31

18H / 05H

PAF 5€ avant 22h / 10€ après 22h

NO CB // CASH ONLY (à l’entrée et au bar)

Adhésion 5€ / Pensez à ramener votre carte si vous êtes déjà adhérent 2022

Le Circus – 9 rue du Hapchot – 40130 Capbreton

♦️ Mr Kube

♦️CosmoPainting

♦️ Babette Beer House

la tombée de la plus effrayante nuit de l'année, le circus se transformera en cimetière des enfers. Créatures démoniaques, aiguisez vos canines car le sang coulera à flot lors de cette longue soirée rythmée par le son des tambours des abimes.

