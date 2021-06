« Vamos a la playa! » St Hilaire, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Hilaire-de-Riez.

« Vamos a la playa! »

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à St Hilaire

Avec son camping situé entre plage et forêt, ce séjour te propose de profiter au maximum des joies de la plage (baignade, jeux, balades, ….). Ce rythme de vacancier sera complété par une journée complète au parc Atlantic Toboggan et une séance d’initiation au catamaran. De beaux souvenirs en perspective ! **Présentation de l’organisateur et du projet éducatif** L’accueil des enfants et adolescents en camps/séjours s’inscrit dans les orientations du Projet Educatif Global (PEG) de la Ville d’Orvault. Ce PEG se décline par tranche d’âge (petite enfance / enfance / jeunesse), et en fonction des différents temps d’accueil des enfants. Dans le cadre du volet « Accueils Collectifs de Mineurs » destiné aux 3-17 ans, trois axes majeurs guident ainsi l’élaboration des projets pédagogiques et les modalités d’organisation des camps et séjours : [https://www.orvault.fr/sites/default/files/cab_a4_projet_educatif_2018-2022_loisirs_et_periscolaire_bat.pdf](https://www.orvault.fr/sites/default/files/cab_a4_projet_educatif_2018-2022_loisirs_et_periscolaire_bat.pdf) La tarification, modulée en fonction du taux d’effort, permet d’ouvrir les séjours au plus grand nombre en favorisant une mixité sociale importante. **Numéro de l’organisateur** 044ORG0184 **Numéro de déclaration du séjour** 0440184SV000220 **Protocole Sanitaire** La ville d’Orvault s’engage à faire respecter l’ensemble des règles sanitaires établies afin de faire face à l’épidémie. Dans cette démarche, le port du masque sera obligatoire lors des transports et dans les lieux fermés (sanitaires, accueil, lieux communs,…). Dans les tentes, une distanciation de 2m sera mise en place ou les jeunes dormiront en quinconce. Lavage des mains fréquent et régulier avec eau + savon. Du gel hydroalcoolique sera également disponible en cas d’impossibilité d’accéder à du savon. Désinfection du matériel pédagogique tous les soirs. En cas de symptômes, une tente d’isolement sera mise en place et un rendez-vous chez le médecin pris immédiatement. Les encadrants seront équipés de masques et gel hydroalcoolique. **Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour (hors renforcement scolaire)** Les journées s’articuleront dans le respect du rythme du jeune. Pour ce faire, le réveil sera échelonné et dans le cadre de l’autonomie, chaque jeune sera responsable de son petit-déjeuner. L’équipe d’animation étant présente sur chaque temps en accompagnement. Les journées seront diverses et alterneront entre activités de prestataires, visites locales et choix des jeunes. La trame des menus sera élaborée et mise en place avec le groupe de jeunes en les sensibilisant à la notion d’équilibre alimentaire, tout en permettant aux jeunes échanges et discussions sur les choix à effectuer. Sur les temps libres, des activités seront proposées par l’équipe d’animation en lien avec les envies des jeunes. Sous formes d’équipes, les tâches de la vie quotidienne seront effectuées (cuisine, vaisselle, rangement) alternativement par tous les jeunes accompagnés par l’équipe d’animation. Des veillées et sorties permettront aux jeunes de conclure leur journée avant un coucher vers 23h00. **Organisation des modules de renforcement scolaire (ces temps doivent représenter 1/3 des temps d’activités) et qualification des encadrants de ces temps** L’équipe d’animation sera composée d’un directeur, enseignant le reste de l’année. Il sera accompagné de deux animateurs BAFA, dont un Surveillant de Baignade. L’objectif de ce séjour résidera dans la découverte de la région, tout en conservant un réel état d’esprit de vacances « bord de mer ». Des visites sur les marchés estivaux seront organisées et la découverte des paysages locaux rythmera la semaine. De plus, l’activité catamaran permettra aux jeunes de découvrir une nouvelle activité de plein air nautique et de jouir pleinement de cette notion de vacances. **Lien avec les familles** La présentation des camps/séjours aux familles s’effectue au travers d’une plaquette d’information détaillée, et de contenus vidéos au sein desquels chaque directeur ou directrice de camp présente les intentions pédagogiques de son camp ainsi que l’organisation de la vie quotidienne. En outre, le Service Enfance Jeunesse est à la disposition des familles pour répondre à toutes les questions plus personnelles que celles-ci pourraient se poser. Une soirée d’information est également organisée 1 mois avant le départ pour permettre aux enfants et familles de rencontrer les équipes d’animation. Durant le séjour, un message est adressé aux parents le premier jour afin de les informer de la bonne arrivée de leur enfant et un coordinateur reste disponible et joignable à tout moment, en cas d’urgence, pour faire le lien entre les équipes d’animation et les familles. Enfin, si le projet pédagogique le prévoit, les jeunes pourront repartir avec des photos de leur semaine de camp, sur une clé USB (dans le respect bien évidemment des autorisations accordées en amont par les parents en matière de droit à l’image). **Nombre de places ouvertes** 20 **Vacances scolaires concernées** vacances d’Ete 2021

Inscriptions selon le taux d’effort allant de 40,20€ à 300,75€.

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

St Hilaire st hilaire de riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:30:00 2021-07-12T23:00:00;2021-07-13T08:30:00 2021-07-13T23:00:00;2021-07-14T08:30:00 2021-07-14T23:00:00;2021-07-15T08:30:00 2021-07-15T23:00:00;2021-07-16T08:30:00 2021-07-16T18:00:00