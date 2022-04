Vamos a cantar Semur-en-Auxois, 17 juin 2022, Semur-en-Auxois.

Vamos a cantar Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart Semur-en-Auxois

2022-06-17 20:00:00 – 2022-06-17 21:00:00 Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois

EUR 0 0 ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’AUXOIS MORVAN / TRIO LYR

Astor Piazzolla aurait eu 100 ans en 2021.

Le Trio LYR, (Emilie LEGRAND contrebasse, Pierre-Jean YEME flûte traversière, Odile RAMILLON-LEVISAGE piano), célèbre le fameux compositeur et bandonéoniste argentin. Les trois instruments de l’ensemble permettent d’aborder, sans vergogne, la musique d’Amérique du Sud : agilité et virtuosité à la flûte et au piano, sons chaleureux et profonds à la contrebasse. Un chœur d’enfants de l’Ecole de Musique et de Danse de l’Auxois-Morvan accompagnera cet hommage musical par des chants traditionnels interprétés en français et en espagnol.

Avec : Emilie LEGRAND / contrebasse ; Pierre-Jean YEME / flûte traversière ; Odile RAMILLON-LEVISAGE / piano

secretariat-musique@orange.fr +33 3 80 97 04 25

Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart Semur-en-Auxois

