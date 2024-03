Vamos a Barcelone-Croq’ Vacances Auberge Générator Barcelone, jeudi 1 août 2024.

Vamos a Barcelone-Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 1 – 10 août Auberge Générator 1299 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-01T08:00:00+02:00 – 2024-08-01T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T23:59:00+02:00

Tu veux passer tes vacances au soleil ?

C’est dans une auberge de jeunesse «branchée» en plein coeur de Barcelone, proche du parc Güell et de la Sagrada Familia, que tu poseras tes valises pour vivre un séjour à l’heure espagnole !

Tu visiteras la célèbre avenue «Las Ramblas», l’emblématique Sagrada Familia et le parc Guëll (principales oeuvres de Gaudi), le quartier gothique «El Barrio Gótico»… Voici un petit aperçu des nombreuses découvertes que tu feras à Barcelone. Tu auras également l’occasion de découvrir les quartiers les plus atypiques de Barcelone, ainsi que de participer à un grand jeu dans le parc Montjuïc. Tes papilles seront ravies grâce à la dégustation de spécialités locales proposée par l’auberge de jeunesse. Nous prendrons aussi le temps de déguster un repas typiquement espagnol en ville.

Une journée sera consacrée au mythique parc d’attractions «Port Aventura» et une croisière sur la Méditerranée, à bord d’un catamaran, t’offrira une vue de la côte pittoresque de Barcelone. Durant la balade, l’équipage pourra, si la météo le permet, jeter l’ancre et te donner l’occasion de plonger et nager dans des eaux turquoise ! Sans oublier les activités proposées par l’équipe d’animation : jeux, baignades, veillées et soirées animées… Alors cet été, la Costa Brava c’est dépaysement assuré!

Auberge Générator carrer de corsega 373 Barcelona Barcelone 08001 Eixample Barcelone Catalogne [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-vamos-a-barcelone_25.html »}]

jeux veillées

Croq’ Vacances