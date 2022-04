Vamoninos c’est partitos Salle Point-Favre, 27 avril 2022, Chêne-Bourg.

du mercredi 27 avril au dimanche 1 mai à Salle Point-Favre

Vous allez assister aux péripéties d’une touriste occidentale influenceuse sous influence, accueillie par une soi-disant star cubaine d’1m69 hyperactif et schizophrène qui va tenter de lui faire visiter la Havane pour la séduire. Un show All Inclusive dans l’univers des sentiments et de la fiesta. Bon voyage à Chêne-Bourg qui devient La Havane, rassurez-vous la seule empreinte carbone que vous laisserez, sera celle de l’énergie pour vous lever et danser avec la troupe. Antoine Maulini dont les talents de danseur, comédien et humoriste ont conquis le public ne sera cette fois-ci pas seul sur scène. Il sera accompagné de Rose-Marie Bolli, la finaliste genevoise de « Pékin Express » l’émission de M6 et entouré de talentueux danseurs et chanteurs. LE 30 AVRIL APRES LE SHOW -SOIREE SALSA DES 21H Frs 10.- / Entrée gratuite pour ceux qui assistent au spectacle.

billets à l’entrée: Frs 25.- / Enfants: Frs 12.-

Le nouveau spectacle d’Antoine Maulini nous emmène à Cuba, son pays de cœur. Une immersion dans le paradis du rythme et du mouvement pour cette comédie un brin participative et 100% tourbillonnante.

Salle Point-Favre Avenue F-A. Grison 6, 1225 Chêne-Bourg



