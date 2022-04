Les Gueules de Bois Légna, Valzin la petite montagne, 26 août 2022 17:00, valzin.

un festival mêlant le rock et le sport extrême en plein cœur des forêts jurassiennes surplombant le bassin de la Valouse !

L’événement :

Programmation Artistique :

10 groupes de musique (5 par soirs), venant des 4 coins de la France :

Vendredi 26 Août : *Les Wampas, Les Sheriff, Black Bomb A, Rebel Assholes, Dudy

Samedi 27 Août : *Ultra vomit, Elmer Food Beat, Les 3 Fromages, Les Humeurs Cérébrales, Blondi Beat Rousses.

Nous avons travaillé d’arrache pied pour proposer à nos festivaliers une programmation complémentaire mais surtout de qualité !

Il y aura des artistes avec une touche scénique humoristique pour la partie Rock N Roll des Gueules de Bois (Ultra Vomit, Elmer Food Beat, Les 3 Fromages, Blondi Beat Rousses) mais aussi des artistes engagés pour notre côté sérieux ( de temps en temps quand même ) (Les Wampas, Les Sheriffs, Black Bomb A).

Une proposition artistique haute en couleur qui garantira une énorme ambiance festive sans oublier la partie BMX qui s’annonce complétement dingue !

Programmation BMX :

Les Gueules De Bois c’est aussi du BMX entrecoupé de concerts, ou des concerts entrecoupés de BMX !

Nous mettons la barre très haute cette année et comptons bien faire du Festival Les Gueules de Bois un évènement inédit en France.

Nous connaissons une évolution particulière voir spectaculaire concernant le festival. Notre régisseur sur la partie BMX réalise un gros travail d’échange avec les meilleurs rider BMX Internationaux (Américains, Australiens, Canadiens, espagnoles, Hollandais, Anglais…).

Ca y est on peut le dire officiellement et on est plus que fiers de donner, à l’événement, une dimension internationale. On est vraiment fiers de faire connaitre notre beau Jura à travers le monde !

Notre travail sans relâche depuis plusieurs mois commence à payer, nous avons eu les retours des premiers noms qui nous ont confirmer leur intérêt et leur présence. Les meilleurs riders Français seront de la partie, mais aussi certains des meilleurs riders internationaux.

Nous remercions vivement notre partenaire historique FREEGUN qui sponsorise la partie BMX.

Différentes compétitions : Saut en Hauteur (Nouveauté), Qualification ‘Best Line’ (meilleur ligne de figure réalisée), Finale ‘Best Tricks’ (la plus grosse figure en Nocturne le samedi 27 Août).

La partie Bois :

Le bois est un matériau ancré dans notre passé et plus que jamais dans notre avenir, il est aussi un moteur de notre département synonyme de créativité, d’emploi et d’artisanat. C’est pour cela que le « bois » est un thème important pour notre festival et son utilisation indispensable dans la mise en place de l’évènement. De plus, le site se situe en plein coeur des forêts jurassiennes, avec son village où l’artisanat du bois prenait une grande place.

Notre objectif est d’atteindre les 100% de travail « local » par des prestataires jurassiens/Francs-Comtois dans le but de réduire significativement notre impact « transport » et de soutenir l’économie locale. Le bois sera d’autant présent, notamment par la confection de nouveaux mobiliers très apprécié des festivaliers. A l’instar de nos fameuses « boislettes », points d’eau en bois et autres cabanes conçues et assemblées par nos nombreux partenaires.

Notre « bestseller » des produits dérivés du festival : le verre en bois estampillé « les Gueules de Bois », entièrement fabriqué et décoré à LEGNA ! Si la musique est la base du festival, le BMX son âme, le bois est notre porte étendard, un festival en harmonie avec le territoire sur lequel il prend place ! Il sera partout sur le site grâce à l’embellissement de celui ci.

