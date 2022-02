Valses de Vienne – Opérette de Johann Strauss Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Valses de Vienne – Opérette de Johann Strauss Place Guichard Bourse du Travail Lyon 3e Arrondissement

2022-02-27 15:00:00 – 2022-02-27 18:00:00

Spectacle intitulé "Valses de Vienne" : tourbillon de valses avec l'opérette viennoise de Johann Strauss (en 3 actes) plongeant dans l'Autriche du 19ème siècle avec un orchestre, des chanteurs, des danseurs, des décors et des costumes d'époque… contact@atelierlyriquedebourgogne.fr +33 3 80 63 75 38 https://www.atelierlyriquedebourgogne.fr/

