Marseille l'odéon Bouches-du-Rhône, Marseille VALSES DE VIENNE l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

VALSES DE VIENNE l’odéon, 23 octobre 2021, Marseille. VALSES DE VIENNE

du samedi 23 octobre au dimanche 24 octobre à l’odéon

Au fil des tubes de deux générations de Strauss, Valses de Vienne revisite l’histoire de la musique, entre véritable rivalité et amourettes de fiction. Roi de la valse, Johann Strauss senior ? C’est sans compter sur l’aîné de ses fils qui, composant sans l’aval paternel, espère aussi régner sur les bals de Vienne. Sous le charme du jeune homme, la Comtesse Olga entend l’aider à se hisser en haut de l’affiche. Seulement voilà, le garçon aime Rési, fille d’un fameux pâtissier qui préférerait le voir les mains dans la farine. Montée de toutes pièces pour le Theater An der Wien en 1931, l’opérette enchaîne valses, marches et polkas de nos héros. Entrez dans la danse! OPÉRETTE EN 3 ACTES Livret de Alfred-Maria WILNER, Heinz REICHERT, Ernst et Hubert MARISCHKA Création à Vienne, Théâtre An der Wien, le 18 mai 1931 Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 14 janvier 2018 NOUVELLE PRODUCTION Direction musicale Bruno MEMBREY Mise en scène Carole CLIN Chorégraphie Maud BOISSIÈRE Rési Amélie ROBINS La Comtesse Laurence JANOT Pépi Julie MORGANE Strauss père Jean-Claude CALON Strauss fils Samy CAMPS Ebeseder Philippe ERMELIER Léopold Vincent ALARY Gogol Fabrice TODARO Wessely Michel DELFAUD Dressler Jean-Luc ÉPITALON Donmayer Antoine BONELLI Orchestre de l’Odéon Chœur Phocéen

De 11,00€ à 31,00€

♫OPERETTE♫ l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-24T14:30:00 2021-10-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu l'odéon Adresse 162 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville l'odéon Marseille