VALSE AVEC WRONDISTILBLEGRETRALBORILATAUSGAVESOSNOSELCHESSOU-Kidanse 2024 l’Echangeur Château-Thierry, samedi 16 mars 2024.

Le festival Kidanse présente VALSE AVEC WRONDISTILBLEGRETRALBORILATAUSGAVESOSNOSELCHESSOU

Sam. 16 mars 18H

L’échangeur-CDCN Château-Thierry

Le festival

C’est plus d’un mois de danse et de spectacles à destination de l’enfance et de la jeunesse sur tout

le territoire de la Région Hauts-de-France

Un mois où petit·e·s et grand·e·s se retrouvent autour de la danse sous toutes ses formes, pour la découvrir, l’aimer et

pour parfois même s’initier. Afin d’aiguiser la curiosité de tou·te·s, le festival propose spectacles, et ateliers

pédagogiques et de pratiques lors de cette 7ème édition

Le spectacle

Artiste associé à L’échangeur, le chorégraphe et danseur Marc Lacourt convie les jeunes spectateur·ice·s à un nouveau voyage extraordinaire. Dans un joyeux bric-à-brac d’idées et d’objets du quotidien, cinq interprètes inventent une petite communauté facétieuse dont les moteurs sont l’humour et le jeu. Ensemble, aux côtés d’un canapé, d’un frigo et d’une batterie de casseroles, ils et elles bricolent des histoires peuplées de monstres grimaçants. Comment se relier à ce qui est plus grand que nous, à l’étrange beauté du monde, à la magie de notre humanité ? La danse, le dessin et la vidéo d’animation sont les outils de ce réjouissant chantier qui s’attache à construire et à déconstruire le monde, comme pour nous apprendre à mieux y vivre ensemble.

Tarif réduit 3 € (- de 26 ans, étudiant, personnes à mobilité réduite…)

Tarif plein 5 €

Le petit plus

LES P’TITES Z’OREILLES

AUTOUR DES MONSTRES

• MER. 13 MARS I 10H30

• DÈS 3 ANS

Venez écouter des lectures autour

de la thématique des monstres

par la médiathèque Jean Macé.

• GRATUIT I L’ÉCHANGEUR

ÉCHAUFFEMENT

DU SPECTATEUR·RICE

• SAM. 16 MARS I 16H30

• DÈS 6 ANS

Profitez d’une mise en mouvement

avec Marc Lacourt avant d’assister

au spectacle. Pas besoin de savoir danser

pour venir bricoler votre danse.

• L’ÉCHANGEUR, tarif atelier 3 € .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France billetterie@echangeur.org

L’événement VALSE AVEC WRONDISTILBLEGRETRALBORILATAUSGAVESOSNOSELCHESSOU-Kidanse 2024 l’Echangeur Château-Thierry a été mis à jour le 2024-02-13 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne