Valse à Newton Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, samedi 13 avril 2024.

La structure exceptionnelle a été réalisée avec les élèves de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Cluny. Grâce à cette œuvre plastique, les secondes défilent au rythme des billes qui rebondissent les unes contre les autres et offrent une vision hypnotique des pulsations, du temps mécanique et inéluctable qui passe. Le mouvement et l’énergie qui en découlent créent un corps-à-corps surprenant et sensible entre le pendule et l’interprète. Mêlant vocabulaires chorégraphiques et techniques d’acrobaties, l’acro-danse permet d’appréhender sans limite les agrès, qui ne font qu’un avec les artistes.

Comment défier le temps? En prenant plaisir à l’arrêter, en jouant avec lui, à savourer chaque seconde qui se matérialise physiquement par une mise en danger, un défi personnel à réaliser. Entre chutes et suspensions, équilibres et déséquilibres, les trois interprètes déjouent le rythme du balancé, cernent sa logique pour la contrarier. Ce pendule de Newton devient un prétexte pour virevolter, tournoyer et danser.

Une invitation à transcender le temps qui défile. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13 18:40:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Valse à Newton Mâcon a été mis à jour le 2024-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)