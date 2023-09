DÎNER SPECTACLE OCTOBRE ROSE Valros, 21 septembre 2023, Valros.

Valros,Hérault

La chrorale des Valrossignols organise un dîner spectacle au profit de la lutte contre le cancer du sein (animation DJ Max, musique, danse et repas)

Sur réservation jusqu’au 14 octobre..

2023-09-21 19:00:00 fin : 2023-09-21 . EUR.

Valros 34290 Hérault Occitanie



La chrorale des Valrossignols is organizing a dinner and show in aid of the fight against breast cancer (DJ Max, music, dance and meal)

Reservations required by October 14.

El coro Valrossignols organiza una cena-espectáculo a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama (DJ Max, música, baile y comida)

Es necesario reservar antes del 14 de octubre.

Der Chor der Valrossignols organisiert eine Dinnershow zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs (Animation DJ Max, Musik, Tanz und Essen)

Mit Reservierung bis zum 14. Oktober.

