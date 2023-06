FÊTE NATIONALE Valros, 13 juillet 2023, Valros.

Valros,Hérault

2 jours pour commémorer la fête nationale:

– jeudi 13 juillet: spectacle, bal et feu d’artifice

– vendredi 14 juillet: jeux enfantins place de la Répulique.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-14 . .

Valros 34290 Hérault Occitanie



2 days to commemorate the national holiday:

– thursday July 13: show, ball and fireworks

– friday July 14: children’s games on Place de la Répulique

2 días para conmemorar las vacaciones bancarias:

– jueves 13 de julio: espectáculo, baile y fuegos artificiales

– viernes 14 de julio: juegos infantiles en la plaza de la Répulique

2 Tage, um den Nationalfeiertag zu begehen:

– donnerstag, 13. Juli: Show, Tanz und Feuerwerk

– freitag, 14. Juli: Kinderspiele auf dem Place de la Répulique

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE