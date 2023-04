EXPOSITION DE L’ATELIER CRÉATIONS Avenue de la Mer Valros Catégories d’Évènement: Hérault

VALROS

EXPOSITION DE L’ATELIER CRÉATIONS Avenue de la Mer, 27 mai 2023, Valros. Venez découvrir les réalisations de l’atelier créations du Foyer rural.

Entrée libre..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Avenue de la Mer

Valros 34290 Hérault Occitanie



Come and discover the creations of the Foyer Rural’s creative workshop.

Free entrance. Venga a descubrir las creaciones del taller creativo del Foyer rural.

Entrada gratuita. Entdecken Sie die Arbeiten des Ateliers « Créations » des Foyer rural.

Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

