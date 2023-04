QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIÉTÉ EN FOLIE 101 rue de la Mairie Valros Catégories d’Évènement: Hérault

VALROS

QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIÉTÉ EN FOLIE 101 rue de la Mairie, 25 avril 2023, Valros. Profitez d’un moment d’échange autour du jeu pour découvrir des jeux de société en illimité!Tout public – Entrée libre..

2023-04-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-25 17:00:00. .

101 rue de la Mairie

Valros 34290 Hérault Occitanie



Enjoy a moment of exchange around the game to discover board games in unlimited! ¡Disfruta de un momento de intercambio en torno al juego para descubrir un número ilimitado de juegos de mesa! Nutzen Sie einen Moment des Austauschs rund um das Spiel, um unbegrenzt Gesellschaftsspiele zu entdecken! Für alle Altersgruppen – Eintritt frei. Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

