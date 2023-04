Concert de l’Ensemble vocal Delta Eglise Notre-Dame de Nazareth, 1 août 2023, Valréas.

L’Ensemble vocal Delta est un chœur qui travaille avec rigueur et veut aborder un répertoire éclectique couvrant l’histoire de la musique du moyen âge au XXIème siècle..

2023-08-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-01 23:00:00. .

Eglise Notre-Dame de Nazareth Place Pie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Delta Vocal Ensemble is a choir that works with rigor and wants to tackle an eclectic repertoire covering the history of music from the Middle Ages to the 21st century.

El Delta Vocal Ensemble es un coro que trabaja con rigor y quiere abordar un repertorio ecléctico que abarca la historia de la música desde la Edad Media hasta el siglo XXI.

Das Delta Vocal Ensemble ist ein Ch?r, der streng arbeitet und ein eklektisches Repertoire angehen will, das die Musikgeschichte vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert abdeckt.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes