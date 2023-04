Concert du Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles (COGE) de Paris Eglise Notre-Dame de Nazareth, 28 juillet 2023, Valréas.

Les chanteurs du COGE interprètent un programme a cappella autour de l’amour, de la séduction et de l’amitié entre les peuples dans un voyage musical qui mène d’un continent à un autre….

2023-07-28 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-28 19:30:00. .

Eglise Notre-Dame de Nazareth Place Pie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The singers of the COGE perform an a cappella program about love, seduction and friendship between peoples in a musical journey that leads from one continent to another?

Los cantantes de COGE interpretan un programa a capella sobre el amor, la seducción y la amistad entre los pueblos en un viaje musical de un continente a otro?

Die Sänger des COGE führen ein A-cappella-Programm über Liebe, Verführung und Freundschaft zwischen den Völkern auf einer musikalischen Reise von einem Kontinent zum anderen auf

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes