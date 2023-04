« Valréas la secrète sous les étoiles » 10 Avenue Maréchal Leclerc, 5 juillet 2023, Valréas.

Vous souhaitez visiter Valréas de nuit et découvrir la ville « sous un autre jour » ? Tout cela à la lueur de la lune ?

La cité papale aura du mal à garder tous ses secrets.

Sur réservation..

2023-07-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-30 . EUR.

10 Avenue Maréchal Leclerc Office de Tourisme Pays de Grignan – Enclave des Papes

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Would you like to visit Valréas by night and discover the town « in a different light »? All this under the light of the moon?

The papal city will have trouble keeping all its secrets.

On reservation.

¿Le gustaría visitar Valréas de noche y descubrir la ciudad « bajo otra luz »? ¿Todo ello a la luz de la luna?

A la ciudad papal le costará guardar todos sus secretos.

Sólo con reserva previa.

Möchten Sie Valréas bei Nacht besuchen und die Stadt « in einem anderen Licht » sehen? Und das alles im Schein des Mondes?

Die Papststadt wird es schwer haben, all ihre Geheimnisse zu bewahren.

Nach vorheriger Anmeldung.

