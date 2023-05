Les Matinales de l’été ! 3 avenue Maréchal Foch, 24 juin 2023, Valréas.

Entre le 21 juin et le 21 septembre, le musée est gratuit pour tous, les samedis matin.

Profitez-en pour (re)découvrir le musée et admirer la magnifique exposition de cette année..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 13:00:00. .

3 avenue Maréchal Foch Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between June 21 and September 21, the museum is free for all on Saturday mornings.

Take the opportunity to (re)discover the museum and admire this year’s magnificent exhibition.

Entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, el museo es gratuito para todos los sábados por la mañana.

Aproveche para (re)descubrir el museo y admirar la magnífica exposición de este año.

Zwischen dem 21. Juni und dem 21. September ist das Museum an Samstagvormittagen für alle kostenlos.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um das Museum (neu) zu entdecken und die großartige Ausstellung dieses Jahres zu bewundern.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes