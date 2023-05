Conférence-Débat Maison des Associations, 43 cours Victor Hugo, salle de l’Oustau, 21 juin 2023, Valréas.

Conférence-Débat par le vice president national de la sociéte St vincent de Paul, Yves Darel sur le thème de la Solitude et les visites à domicile.

2023-06-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

Maison des Associations, 43 cours Victor Hugo, salle de l’Oustau

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference-Debate by the national vice-president of the St Vincent de Paul Society, Yves Darel, on the theme of Loneliness and home visits

Conferencia-debate del vicepresidente nacional de la Sociedad San Vicente de Paúl, Yves Darel, sobre el tema de la soledad y las visitas a domicilio

Vortrag und Diskussion mit dem nationalen Vizepräsidenten der Gesellschaft St. Vinzenz von Paul, Yves Darel, zum Thema Einsamkeit und Hausbesuche

