Jazz dans les Vignes avec Peter BERNSTEIN et European All Stars trio Centre de Loisirs de la Côte, 17 juin 2023, Valréas.

Pour cette tournée, le grand guitariste américain Peter Bernstein a souhaité s’associer au European All Stars composé d’Olivier Hutman, Aldo Zunino, Bernd Reiter, formation habituée des tournées et enregistrements aux côtés de nombreux jazzmen américains..

2023-06-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-17 22:30:00. EUR.

Centre de Loisirs de la Côte En extérieur – Amphithéâtre

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this tour, the great American guitarist Peter Bernstein wished to join the European All Stars composed of Olivier Hutman, Aldo Zunino, Bernd Reiter, a band used to tour and record with many American jazzmen.

Para esta gira, el gran guitarrista americano Peter Bernstein quiso unir sus fuerzas a las de los European All Stars, formados por Olivier Hutman, Aldo Zunino y Bernd Reiter, un grupo acostumbrado a hacer giras y grabar con muchos jazzistas americanos.

Für diese Tournee wollte der große amerikanische Gitarrist Peter Bernstein mit den European All Stars zusammenarbeiten, die sich aus Olivier Hutman, Aldo Zunino und Bernd Reiter zusammensetzen.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes