On dirait que… Espace Jean-Baptiste Niel, 10 juin 2023, Valréas.

Deux danseurs, deux comédiens, nous content une rencontre.

Une histoire… Deux corps perdus puis retrouvés entre terre et mer, des jeunes gens de part et d’autre d’une piste de danse, un fil imaginaire tracé par les yeux de l’autre….

2023-06-10 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-10 22:30:00. .

Espace Jean-Baptiste Niel Rue Frédéric Mistral

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Two dancers, two actors, we content an encounter.

A story? Two bodies lost then found between land and sea, young people on both sides of a dance floor, an imaginary thread drawn by the eyes of the other…

Dos bailarines, dos actores, nos contentan con un encuentro.

¿Una historia? Dos cuerpos perdidos y luego encontrados entre la tierra y el mar, jóvenes a ambos lados de una pista de baile, un hilo imaginario dibujado por los ojos del otro…

Zwei Tänzer und zwei Schauspieler erzählen uns von einer Begegnung.

Eine Geschichte? Zwei Körper, die zwischen Land und Meer verloren und wiedergefunden wurden, junge Menschen auf beiden Seiten der Tanzfläche, ein imaginärer Faden, der durch die Augen des anderen gezogen wird…

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes