Exposition d’illustrations et de peintures de Zaza de Brito 8 PLACE ARISTIDE BRIAND, 2 juin 2023, Valréas.

La pratique de travail de Zaza de Brito s’articule autour des médiums de la peinture, du dessin et du numérique, constitués d’archives autobiographiques et de souvenirs rassemblés dans des cahiers de mémoire visuelle..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-24 . .

8 PLACE ARISTIDE BRIAND Château de Simiane

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Zaza de Brito’s working practice is based on the mediums of painting, drawing and digital art, made up of autobiographical archives and memories collected in visual memory books.

La práctica profesional de Zaza de Brito gira en torno a los medios de la pintura, el dibujo y el arte digital, y consiste en archivos autobiográficos y recuerdos recogidos en libros de memoria visual.

Zaza de Britos Arbeitspraxis dreht sich um die Medien Malerei, Zeichnung und digitale Medien, die sich aus autobiografischen Archiven und Erinnerungen zusammensetzen, die in Heften des visuellen Gedächtnisses gesammelt wurden.

