Retransmission par satellite: « La Belle au Bois Dormant » Cinéma Rex, 24 mai 2023, Valréas.

Musique : Piotr Ilyitch Tchaïkovski. Ballet retransmis sur le grand écran du Rex en direct par satellite depuis le Royal Opéra House de Londres..

2023-05-24 à 20:15:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Cinéma Rex Place Cardinal Maury

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ballet broadcast on the big screen of the Rex by satellite from the Royal Opera House in London.

Música: Piotr Ilich Chaikovski. Ballet retransmitido en la gran pantalla del Rex vía satélite desde la Royal Opera House de Londres.

Musik: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Ballett, das auf der großen Leinwand im Rex live per Satellit aus dem Royal Opera House in London übertragen wird.

