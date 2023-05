Festival du Rire Cinéma Rex, 21 mai 2023, Valréas.

2 spectacles au même programme : le célèbre imitateur dans son nouveau show, Bruno Boniface « Tout en hommage » et « Vamp privée.com », la célèbre Gisèle des Vamps, Dominique De Lacoste. A l’entracte : goûter et boissons offerts !.

2023-05-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Cinéma Rex Place Cardinal Maury

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



2 shows in the same program: the famous imitator in his new show, Bruno Boniface « Tout en hommage » and « Vamp privée.com », the famous Gisele of Vamps, Dominique De Lacoste. At the interval: snack and drinks offered!

2 espectáculos en el mismo programa: el famoso imitador en su nuevo espectáculo, Bruno Boniface « Tout en hommage » y « Vamp privée.com », la famosa Gisèle de Vamps, Dominique De Lacoste. En el intermedio: ¡bocadillos y bebidas gratis!

2 Shows mit demselben Programm: der berühmte Imitator in seiner neuen Show, Bruno Boniface « Tout en hommage » und « Vamp privée.com », die berühmte Gisèle der Vamps, Dominique De Lacoste. In der Pause: kostenloser Snack und Getränke!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes