Nuit Européenne des Musées 3 avenue Maréchal Foch, 13 mai 2023, Valréas.

Venez fêter la Nuit des Musées au Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie ! Au programme : une visite de l’exposition « Transparences » et le concert 2023 avec Zik’Elles et Duo Hop !

Entrée gratuite de 18h à 22h30.

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

3 avenue Maréchal Foch Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and celebrate the Night of the Museums at the Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie! On the program: a visit of the exhibition « Transparences » and the concert 2023 with Zik’Elles and Duo Hop!

Free entrance from 6pm to 10:30pm

Venga a celebrar la Noche de los Museos en el Museo del Cartonaje y la Imprenta En el programa: una visita a la exposición « Transparencias » y el concierto 2023 con Zik’Elles y Duo Hop

Entrada gratuita de 18:00 a 22:30

Feiern Sie die Nacht der Museen im Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie! Auf dem Programm stehen ein Besuch der Ausstellung « Transparences » und das Konzert 2023 mit Zik’Elles und Duo Hop!

Freier Eintritt von 18 Uhr bis 22.30 Uhr

