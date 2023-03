Tournoi de Belote Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Tournoi de Belote, 5 avril 2023, Valréas . Tournoi de Belote EUR Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard – 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

2023-04-05 13:30:00 13:30:00 – 2023-04-05 18:00:00 18:00:00 Valréas

Vaucluse . EUR 10 Concours de Belote à la Mêlée. Primé ! Individuel.

Venez nombreux, chaque participant sera récompensé. +33 6 13 40 78 69 Valréas

