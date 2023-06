Visite des salles d’archéologie et de paléontologie à Valreas Valreas Espace Jean Duffard cours Victor Hugo Valréas Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse Visite des salles d’archéologie et de paléontologie à Valreas Valreas Espace Jean Duffard cours Victor Hugo Valréas, 16 septembre 2023, Valréas. Visite des salles d’archéologie et de paléontologie à Valreas 16 et 17 septembre Valreas Espace Jean Duffard cours Victor Hugo Entrée libre Ouverture des salles d archéologie et de paléontologie de Valreas, afin de decouvrir les richesses de Valreas et sa région Valreas Espace Jean Duffard cours Victor Hugo 43 cours Victor Hugo 84600 Valreas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Trois salles d exposition pour découvrir le patrimoine archéologique de l enclave et sa région. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Aspaer Détails Catégories d’Évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valreas Espace Jean Duffard cours Victor Hugo Adresse 43 cours Victor Hugo 84600 Valreas Ville Valréas Departement Vaucluse Lieu Ville Valreas Espace Jean Duffard cours Victor Hugo Valréas

