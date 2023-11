Le Meilleur des Comédies Musicales – Comédies Musicales Cultes CINEMA THEATRE LE REX ET LE LUX, 4 février 2024, VALREAS.

Le Meilleur des Comédies Musicales – Comédies Musicales Cultes CINEMA THEATRE LE REX ET LE LUX. Un spectacle à la date du 2024-02-04 à 16:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

UNDERSHOW PRODUCTIONS et SPECTACLES RGR Présentent LE MEILLEUR DES COMEDIES MUSICALES CULTES Avec « Le meilleur des Comédies Musicales Cultes », revivez en live les histoires légendaires du cinéma et de la scène ! Notre équipe d’artistes musiciens, chanteuses/danseuses et chanteurs/danseurs professionnels – en vrais connaisseurs du genre – seront ravis d’interpréter pour vous les moments emblématiques des comédies cultes comme Starmania, Grease, Les Blues Brothers, West Side Story… Mais aussi les dernières pépites du genre, comme Robin Des Bois, Cléopâtre… Et tellement plus encore ! Ce spectacle réserve également une place d’honneur aux monuments de notre patrimoine artistique : venez rencontrer les pétillantes Demoiselles De Rochefort, laissez-vous emporter par les ritournelles du temps éclatant des bals du Roi Soleil, encanaillez-vous sous les ailes du Moulin Rouge, ou encore laissez-vous subjuguer par la romanesque Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, et tant d’autres aventures. L’énergie communicative du spectacle mêlant les joyaux du Music-Hall et du 7ème Art international et français, n’a d’égale que les moments d’émotion. Grâce à nos talentueux artistes, qui incarnent avec brio les personnages de vos films et shows d’hier et d’aujourd’hui. Revisitez les plus belles comédies musicales durant 2 heures de musique, chant et danse sur un hommage à travers les 25 comédies qui ont marquées l’histoire du genre. PMR :0184161552 Le Meilleur des Comédies Musicales – Comédies Musicales Cultes

Votre billet est ici

CINEMA THEATRE LE REX ET LE LUX VALREAS PLACE CARDINAL MAURY Vaucluse

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici