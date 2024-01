Viaje a Pancaya (Spectacle espagnol sur-titré en français) Théâtre du Rond Point Valréas, vendredi 15 mars 2024.

Viaje a Pancaya (Spectacle espagnol sur-titré en français) Théâtre du Rond Point Valréas Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

Viaje a Pancaya nous propose un voyage vers cette île fantastique et utopique où les êtres humains étaient heureux et vivaient en harmonie, où le plus grand trésor était le rire.

EUR.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur theatredurondpoint@gmail.com



L’événement Viaje a Pancaya (Spectacle espagnol sur-titré en français) Valréas a été mis à jour le 2024-01-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes